Beatrice Arnera chi è l' attrice legata a Raoul Bova | tutto sul primo incontro

Beatrice Arnera e Raoul Bova non si nascondono più. A due settimane di distanza dalle prime foto pubblicate da Dagospia, in cui la coppia era stata paparazzata in teneri atteggiamenti in un ristorante, il gossip sulla relazione è stato confermato dalla rivista Chi, che ha immortalato Bova e Beatrice insieme mano nella mano per le vie di Roma. L'ufficializzazione della relazione, però, non sorprende i fan dei due attori che li hanno apprezzati l'uno al fianco dell'altro nella fiction "Buongiorno, mamma!". Già, perché galeotto sarebbe stato proprio il set della fiction di Canale 5. Chi è Beatrice Arnera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Beatrice Arnera, chi è l'attrice legata a Raoul Bova: tutto sul primo incontro

