Beach volley quattro coppie italiane al via nel main draw del Challenge di Nuvali

Oasport.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il torneo Challenge di Nuvali entra nel vivo con l’inizio del main draw maschile, che vedrà al via quattro coppie italiane decise a lasciare il segno in questa nuova tappa del Beach Pro Tour. Dopo aver già mostrato solidità e continuità nei tornei precedenti, gli azzurri proveranno a confermarsi su sabbia filippina contro un campo di partecipazione particolarmente competitivo, che include coppie affermate e diverse rivelazioni emerse dalle qualificazioni. Il primo duo tricolore in ordine di ranking è quello composto da Samuele Cottafava e Paolo Dal Corso, seconda testa di serie del torneo e inserita nella Pool B, dove affronterà al debutto i francesi DuvalCanet, qualificati dopo un percorso netto nei turni preliminari. 🔗 Leggi su Oasport.it

beach volley quattro coppie italiane al via nel main draw del challenge di nuvali

© Oasport.it - Beach volley, quattro coppie italiane al via nel main draw del Challenge di Nuvali

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

beach volley quattro coppieBeach volley, quattro coppie italiane al via nel main draw del Challenge di Nuvali - Il torneo Challenge di Nuvali entra nel vivo con l’inizio del main draw maschile, che vedrà al via quattro coppie italiane decise a lasciare il segno in ... Scrive oasport.it

beach volley quattro coppieQuattro coppie italiane al Challenge di Nuvali - Nelle Filippine da domani in campo Alfieri/Ranghieri, Cottafava/Dal Corso, Rossi/Viscovich e Andreatta/Benzi. Lo riporta corrieredellosport.it

beach volley quattro coppieBeach volley, sorteggiati i gironi dei Mondiali: Gottardi/Orsi Toth tra le big, uomini assenti - Sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2025 di beach volley, che si disputeranno ad Adelaide (Australia) dal 14 al 23 novembre. Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Beach Volley Quattro Coppie