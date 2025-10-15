Beach volley quattro coppie italiane al via nel main draw del Challenge di Nuvali
Il torneo Challenge di Nuvali entra nel vivo con l’inizio del main draw maschile, che vedrà al via quattro coppie italiane decise a lasciare il segno in questa nuova tappa del Beach Pro Tour. Dopo aver già mostrato solidità e continuità nei tornei precedenti, gli azzurri proveranno a confermarsi su sabbia filippina contro un campo di partecipazione particolarmente competitivo, che include coppie affermate e diverse rivelazioni emerse dalle qualificazioni. Il primo duo tricolore in ordine di ranking è quello composto da Samuele Cottafava e Paolo Dal Corso, seconda testa di serie del torneo e inserita nella Pool B, dove affronterà al debutto i francesi DuvalCanet, qualificati dopo un percorso netto nei turni preliminari. 🔗 Leggi su Oasport.it
