Bazr la nuova piattaforma dove comprare i palloni dei gol segnati in Serie A

La piattaforma italiana di live social commerce fondata da Simone Giacomini trasforma il modo di vivere il calcio: con la partnership con la Lega Serie A i tifosi possono acquistare i palloni dei gol e collezionare emozioni autentiche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Bazr, la nuova piattaforma dove comprare i palloni dei gol segnati in Serie A

News recenti che potrebbero piacerti

@D'apres Moi è a Urban Bazar! Per questa edizione arriva la nuova collezione invernale del brand, frutto di equilibrio perfetto tra qualità dei tessuti, ricercatezza dei tagli sartoriali e cura dei dettagli. Ogni capo è pensato per esaltare la femminilità con uno sti - facebook.com Vai su Facebook

Nuova Key visual della terza stagione di Fire Force con la parte 2 in uscita il prossimo Gennaio. #Fireforce #fireforceseason3 #fireforceanime #anime2026 - X Vai su X

Bazr, la nuova piattaforma dove comprare i palloni dei gol segnati in Serie A - La piattaforma italiana di live social commerce fondata da Simone Giacomini trasforma il modo di vivere il calcio: con la partnership con la Lega Serie A i tifosi possono acquistare i palloni dei gol ... Secondo vanityfair.it

Bazr e Lega Serie A annunciano una nuova partnership - La Lega Serie A e Bazr, prima piattaforma italiana indipendente di live social commerce, hanno annunciato una partnership strategica che inaugura una nuova stagione di innovazione per il calcio ... Come scrive lettera43.it

Piattaforma Bazr. Simone Giacomini in collaborazione con la Lega Serie A - L’imprenditore romano, nelle scorse ore, ha annunciato una collaborazione della sua piattaforma Bazr con la Lega Serie A. lanazione.it scrive