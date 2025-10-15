Battipaglia presentati i carrellati smart | investito 1 milione di euro
Tempo di lettura: < 1 minuto Saranno installati come fase sperimentale nei cinque istituti comprensivi di Battipaglia i carrellati smart, i cestini per la raccolta differenziata dotati di una tessera per l’apertura elettronica. Questa mattina la presentazione del nuovo sistema che presto interesserà anche le utenze domestiche, sempre in una fase sperimentale in cui si testerà il nuovo sistema. L’investimento è di 1 milione di euro finanziato con fondi PNRR. Grazie a questa innovazione, i rifiuti conferiti saranno misurati, permettendo di introdurre una tariffazione puntuale. In questo modo, chi differenzia correttamente e produce meno rifiuti sarà premiato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Questa mattina, con l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Battipaglia, dott. Pietro Cerullo, ed i tecnici, abbiamo fatto un sopralluogo al cantiere del mercato coperto in via Volturno. Ho potuto constatare che l'opera per il 70% è finita, questa mattina vi era - facebook.com Vai su Facebook