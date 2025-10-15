Battipaglia presentati i carrellati smart | investito 1 milione di euro

Tempo di lettura: < 1 minuto Saranno installati come fase sperimentale nei cinque istituti comprensivi di Battipaglia i carrellati smart, i cestini per la raccolta differenziata dotati di una tessera per l’apertura elettronica. Questa mattina la presentazione del nuovo sistema che presto interesserà anche le utenze domestiche, sempre in una fase sperimentale in cui si testerà il nuovo sistema. L’investimento è di 1 milione di euro finanziato con fondi PNRR. Grazie a questa innovazione, i rifiuti conferiti saranno misurati, permettendo di introdurre una tariffazione puntuale. In questo modo, chi differenzia correttamente e produce meno rifiuti sarà premiato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

