Battipaglia presentate le isole ecologiche intelligenti per la raccolta differenziata

Salernotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto sperimentale da 1 milione di euro, finanziato con fondi Pnrr, per rivoluzionare la raccolta differenziata a Battipaglia con l'introduzione delle "Isole Ecologiche Intelligenti". Le nuove postazioni sono state presentate questa mattina presso l’Istituto Comprensivo Francesco Fiorentino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

