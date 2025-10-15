Bastoni Inter è la carta in più di Chivu! Pronto a guidare la retroguardia nel tour de force che attende i nerazzurri

Inter News 24 Bastoni Inter, il difensore rientra ad Appiano dopo la squalifica con l’Italia e punta a due big match tra Roma e Napoli: è l’asso di Chivu. Alessandro Bastoni si conferma un punto fermo per Cristian Chivu in vista delle prossime sfide dell’ Inter. Il difensore, fermato dalla squalifica per somma di ammonizioni non ha preso parte a Italia-Israele, è rientrato ad Appiano Gentile già nel pomeriggio, pronto a mettersi a disposizione del tecnico nerazzurro. Con soli 90’ disputati con la nazionale, Bastoni arriva riposato e concentrato per affrontare un calendario particolarmente impegnativo: tre partite in pochi giorni, tutte in trasferta, contro Roma, Union Saint-Gilloise e Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni Inter, è la carta in più di Chivu! Pronto a guidare la retroguardia nel tour de force che attende i nerazzurri

