Bastoni cartellino giallo fondamentale | gli ha permesso di raggiungere una forma smagliante Ecco perché
Inter News 24 Bastoni ed il caso del cartellino giallo in nazionale: la squalifica rimediata ha dato una grossa mano a Cristian Chivu. Il difensore centrale dell' Inter, Alessandro Bastoni, è rientrato a Appiano Gentile prima del previsto grazie al cartellino giallo ricevuto durante la partita con l' Estonia. Questo gli ha permesso di anticipare il ritorno rispetto ai piani iniziali, e ora il tecnico Cristian Chivu si ritrova con uno dei suoi pilastri difensivi a disposizione in un momento cruciale della stagione. L'Inter, infatti, è attesa da un periodo intenso con il campionato e la Champions League, e Bastoni rappresenta uno dei cardini su cui fare affidamento.
CdS - Bastoni e quel giallo "vitale": risparmiate energie importanti per il tour-de-force - Il cartellino giallo rimediato con l'Estonia ha permesso a Chivu di riavere Bastoni ad Appiano in anticipo sulla tabella di marcia.
Inter, Bastoni lascia il ritiro dell'Italia e torna ad Appiano - In vista dell'importantissima sfida di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare la Roma in trasferta all'Olimpico (gara in programma sabato 18 ottobre alle 20.
Italia, Bastoni lascia il ritiro. Rientro anticipato all'Inter - Dopo la vittoria in Estonia, l' Italia prepara la sfida di Udine contro Israele, che vale l'eventuale ipoteca per i playoff.