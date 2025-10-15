Inter News 24 Bastoni ed il caso del cartellino giallo in nazionale: la squalifica rimediata ha dato una grossa mano a Cristian Chivu. Il difensore centrale dell’ Inter, Alessandro Bastoni, è rientrato a Appiano Gentile prima del previsto grazie al cartellino giallo ricevuto durante la partita con l’ Estonia. Questo gli ha permesso di anticipare il ritorno rispetto ai piani iniziali, e ora il tecnico Cristian Chivu si ritrova con uno dei suoi pilastri difensivi a disposizione in un momento cruciale della stagione. L’Inter, infatti, è attesa da un periodo intenso con il campionato e la Champions League, e Bastoni rappresenta uno dei cardini su cui fare affidamento. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni, cartellino giallo fondamentale: gli ha permesso di raggiungere una forma smagliante. Ecco perché