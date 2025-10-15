Bassam Essam Rady | Giorgia Meloni ha dato stabilità al Governo italiano
L’Ambasciatore d’Egitto in Italia, S.E. Bassam Essam Rady, considera il nostro Paese una seconda patria. Già vice ambasciatore in Giappone e Console Generale a Istanbul, è stato anche direttore degli Affari delle Nazioni Unite e membro del Comitato di Sicurezza per l’Antiterrorismo nel 2015. L’Egitto è da tempo in prima linea nella lotta al terrorismo. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altre letture consigliate
Pace, cooperazione, sviluppo. Incontro con l’Ambasciatore d’Egitto S.E. Bassam Essam Rady dopo il #GazaPeaceSummit. Con Egitto e Paesi partecipanti continueremo a lavorare per una pace duratura in #MedioOriente. - X Vai su X
Egitto, Essam Rady: «Se il mondo fosse un unico Paese, Roma dovrebbe essere la capitale» - L’ambasciatore egiziano in Italia, Bassam Essam Rady, ci accoglie con un sorriso caloroso tra gli splendidi saloni di Villa Savoia e le sue prime parole esprimono subito il grande entusiasmo con cui ... Lo riporta ilmessaggero.it
L’Ambasciatore d’Egitto Bassam Essam Rady ospite de “I Caffè Geopolitici” - est 06:30 Primepagine 07:00 Openpolis numeri alla mano, a cura di Michele Lembo 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta 07:30 Postsovietika a cura di Ada ... Secondo radioradicale.it
A Roma il nuovo ambasciatore egiziano Bassam Rady - Il nuovo ambasciatore d’Egitto in Italia, Bassam Rady, si insediato nella sede di Villa Savoia a Roma. Segnala ilmessaggero.it