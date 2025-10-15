Basket | Virtus Bologna spettacolo brivido e vittoria in Eurolega Al Paladozza cade anche il Monaco

Dopo il Real Madrid, la Virtus Bologna fa cadere al PalaDozza anche l’AS Monaco, un’altra delle big di Eurolega. Seconda vittoria su due sfide in casa per le V nere di Dusko Ivanovic, che battono la squadra allenata da Vassilis Spanoulis per 77-73. Carsen Edwards continua a essere l’uomo del destino con 24 punti, ma c’è anche la performance da 10 e 6 rimbalzi (di cui 5 offensivi) di Saliou Niang. Dall’altra parte 16 per Nikola Mirotic. Primi minuti e sfida a viso davvero aperto, in cui nessuna delle due squadre stacca l’altra. O meglio, la Virtus ci prova subito con le triple di Edwards e Smailagic che significano 6-0, ma la replica di Mirotic è pronta e dall’arco arriva la parità a quota 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Virtus Bologna, spettacolo, brivido e vittoria in Eurolega. Al Paladozza cade anche il Monaco

