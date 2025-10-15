Basket Venezia domina contro il Neptunas e ottiene la prima vittoria in EuroCup
Si sblocca in campo europeo la Reyer Venezia, che centra la sua prima vittoria della stagione in EuroCup contro i lituani del Neptunas Klaipeda. Finisce con il punteggio di 89-69 per la squadra di coach Spahija, che si rilancia così nel gruppo A dopo i primi due ko con Aris e Bahcesehir; mentre i lituani restano sempre in fondo alla classifica avendo perso tutte le tre sfide finora giocate. Una partita dominata dalla Reyer, che aveva già ipotecato il successo con un primo quarto eccezionale. Una Venezia trascinata dalla doppia doppia di Chris Horton, che ha messo a referto 11 punti ed 11 rimbalzi. 🔗 Leggi su Oasport.it
