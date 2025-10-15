basket una milano in crisi vola a kaunas per rilanciarsi in eurolega

Dopo una delle prestazioni peggiori degli ultimi anni, l’Olimpia Milano vola a Kaunas per affrontare domani sera lo Zalgiris nel quinto appuntamento della sua Eurolega. La sconfitta con il Bayern Monaco è stata disastrosa, con i tifosi milanesi che si sono scatenati nel chiedere la testa di Ettore Messina, considerato il colpevoleprincipale di questo deludente inizio di stagione. Sicuramente segnare appena 53 punti in casa di questo Bayern Monaco è decisamente un campanello d’allarme, con coloro che dovevano essere i leader di questa squadra che hanno offerto una prova nettamente al di sotto della sufficienza, basti pensare che Marko Guduric ha segnato solo 3 punti e tutti nei secondo finali a partita ampiamente decisa. 🔗 Leggi su Oasport.it

