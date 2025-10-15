Basket sorridono le giovanili della Pieffe 2.015 | raffica di vittorie in mostra tra gli Under 19 Dicorato

Solo vittorie nelle prime partite delle giovanili biancorosse impegnate nei rispettivi campionati di Eccellenza. Parte forte l’Under 19, che espugna il campo di Santarcangelo col punteggio di 84 a 79, prima di prendersi il derby casalingo contro Faenza (86 a 78 il finale). Tra i protagonisti di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

