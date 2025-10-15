Basket sorridono le giovanili della Pieffe 2.015 | raffica di vittorie in mostra tra gli Under 19 Dicorato
Solo vittorie nelle prime partite delle giovanili biancorosse impegnate nei rispettivi campionati di Eccellenza. Parte forte l’Under 19, che espugna il campo di Santarcangelo col punteggio di 84 a 79, prima di prendersi il derby casalingo contro Faenza (86 a 78 il finale). Tra i protagonisti di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? VITTORIA ALL'ESORDIO NBUISP - Girone North | 1a Giornata 5 Fuori Giussano - Basket Vedano 47-37 (10-14, 23-18, 32-31) TABELLINI: Valerin 3, Amabile, Cattaneo 6, Cassamagnago, Righetto 11, Brunetto Mi, Santin, Molteni, Brunetto Ma. 8, Gatti 3, R - facebook.com Vai su Facebook
Basket. Entusiasmo Cestistica: "Ripartiamo dai giovani» - Riparte una Cestistica Spezzina tutta nuova, pronta a voltare pagine e guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. lanazione.it scrive