Basket Serie B Nazionale La T Gema a segno a Piacenza
Piacenza, 15 ottobre 2025 - La T Tecnica Gema Montecatini si rialza dopo due sconfitte consecutive. A Piacenza sponda Bakery arriva una vittoria che consente alla squadra di Andreazza di respirare. Dopo un primo tempo ad alto punteggio, nella ripresa vengono fuori la difesa e Jackson, i due elementi che consentono ai termali di controllare il punteggio. Nell'ultimo quarto la nuova accelerata dell'americano dà il via libera all'allungo decisivo. Bakery Piacenza 72 – La T Tecnica Gema 87 BAKERY PIACENZA: Dore 11, Morvillo 6, Bocconcelli 24, Ricci 9, Abba 1; Giannone 11, Korlatovic 8, Borriello 2, Banella, Beccari ne, Scardoni ne, Callegari ne. 🔗 Leggi su Lanazione.it
