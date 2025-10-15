basket serie b nazionale crollo verticale della fabo

Castellanza, 15 ottobre 2025 - La Fabo crolla nel big match del turno infrasettimanale. Dopo un buon primo tempo, gli Herons scompaiono dal campo e lasciano campo libero a Legnano che domina in lungo e largo (52-16 il parziale dei secondi due tempini) con uno Stepanovic favoloso, capace di mettere a nudo tutti i difetti in area dei termali. Davvero inspiegabile il crollo verticale della Fabo che dal 30-6 rimediato nel terzo quarto non si rialza più, chiudendo sul -27. Significativo il commento a fine gara del presidente Andrea Luchi: "Chiedo scusa ai nostri tifosi, in particolare a quelli che sono venuti a Legnano, e a tutti i nostri partner per l’indecorosa prestazione del secondo tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

