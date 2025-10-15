Basket serie B | Benacquista Assicurazioni Latina-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta Live
Primo turno infrasettimanale della stagione per la Pielle Livorno che stasera, mercoledì 15 ottobre, alle 20.30 affronta al PalaCisterna una delle squadre più quotate del girone B: Latina. Per gli uomini di coach Turchetto si tratta del primo scontro diretto di questo campionato e sarà un test. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
