Basket serie B | Benacquista Assicurazioni Latina-Verodol CBD Pielle Livorno 93-76 | biancoblù travolti arriva il primo ko
Arriva la prima sconfitta stagionale per la Pielle Livorno, travolta per 93-76 al PalaCisterna da Latina, autrice di una prestazione ai limiti della perfezione. Nel ko ci sono tanti demeriti dei biancoblù, praticamente incapaci di trovare il canestro da tre fino alle battute finali (116 nei. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La Lega Basket Serie A ha diramato le date e gli orari dalla 5ª alla 9ª giornata di campionato: ? 5ª giornata | Sassari-Apu Udine, sabato 1 novembre ore 18:15 ? 6ª giornata | Apu Udine-Reyer Venezia, venerdì 7 novembre ore 20:30 ? 7ª giornata | Cant - facebook.com Vai su Facebook
Si apre la 2ª giornata di Serie A @UnipolCorporate 2025/26 con un derby lombardo tutto da vivere! Openjobmetis Varese EA7 Emporio Armani Milano Segui la partita in diretta su LBA TV, il palcoscenico del grande basket italiano! https://bit.ly/LBATVF - X Vai su X
Serie B - La Benacquista espugna il PalaTriccoli del Basket Jesi - Bella prova di carattere della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che espugna il difficile parquet del PalaTriccolisuperando i padroni di casa della General ... Da pianetabasket.com
Serie B - Sabato sera da battaglia: la Benacquista sfida Chiusi ad Arezzo - La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è pronta a scendere in campo per la prima gara serale di sabato nella regular season. pianetabasket.com scrive
Basket, entusiasmo in Piazza del Popolo a Latina per la presentazione della Benacquista - Una vera festa di sport e identità ha illuminato la serata di venerdì 26 settembre in Piazza del Popolo a Latina, in occasione della presentazione ufficiale della Prima Squadra della Benacquista Assic ... Scrive latinaquotidiano.it