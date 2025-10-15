Basket seconda sconfitta in EuroCup per la Geas Sesto San Giovanni | ko contro il Mechelen

Seconda partita e seconda sconfitta nella EuroCup femminile 2025-2025 la Geas Sesto San Giovanni. La squadra milanese, in casa, è stata battuta da Kangoeroes Mechelen al termine di un match concluso con il parziale di 54-72. Le italiane sono state in partita per tutto il primo tempo, seppur rimanendo sempre indietro nel punteggio. Nella ripresa però le belghe hanno alzato sensibilmente il ritmo, condannando la Geas alla seconda sconfitta consecutiva in Europa. Top scorer tra le italiane Tinara Moore con 14 punti. Belghe subito avanti nel primo quarto ma Tinara Moore tiene in piedi la Geas. Con il layup di Beatrice Attura la squadra milanese guadagna il primo vantaggio del match, prima che Nicholson riporti davanti Mechelen. 🔗 Leggi su Oasport.it

