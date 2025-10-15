Basket in lutto per Pulidori Lo storico ds ci ha lasciati

La notizia arriva tremenda, nella prima mattinata, ed è una mazzata per il mondo sportivo cittadino, e non solo. Andrea Pulidori, storico dirigente della pallacanestro ferrarese da almeno una trentina d’anni, non c’è più. Un malore se lo è portato via, a nemmeno 60 anni, mentre era in casa, prima di recarsi come ogni mattina al lavoro, nell’agenzia di assicurazione dove opera da tantissimi anni. A nulla sono valsi i soccorsi chiamati dalla sorella Roberta a tenerlo in vita. Andrea, o ’Pollo’ come era da sempre soprannominato affettuosamente, non ce l’ha fatta. Da qualche tempo non si sentiva bene, era preoccupato, ma da qui ad immaginare cosa sarebbe successo solo due giorni dopo la partita dell’Adamant contro Caserta, ce ne passa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket in lutto per Pulidori. Lo storico ds ci ha lasciati

