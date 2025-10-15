Basket i primi convocati del ct dell' Italia Luca Banchi | c' è anche un giocatore del Napoli

Napolitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia da Roma il ciclo tecnico del nuovo ct dell'ItalBasket Luca Banchi. Prima dell’esordio ufficiale nelle qualificazioni al Mondiale 2027, in programma il 27 novembre a Tortona contro l’Islanda, il commissario tecnico azzurro ha convocato 15 atleti per un mini raduno che si svolgerà nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

basket primi convocati ctBasket, i convocati dell’Italia per il raduno di Roma: spazio a giovani e seconde linee - La nuova avventura di Luca Banchi come CT della Nazionale italiana di basket comincia a Roma all'inizio della prossima settimana con un breve raduno di ... Riporta oasport.it

Basket, primo stage del ct Luca Banchi: il centro di Rimini Alessandro Simioni tra i giocatori a disposizione - Inizia da Roma il ciclo tecnico di Luca Banchi alla guida della Nazionale di basket. Si legge su corriereromagna.it

basket primi convocati ctItalbasket, mini raduno a Roma e amichevole con Rieti: i convocati del ct Banchi - Leggi su Sky Sport l'articolo Italbasket, mini raduno a Roma e amichevole con Rieti: i convocati del ct Banchi ... Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Primi Convocati Ct