Basket i convocati dell’Italia per il raduno di Roma | spazio a giovani e seconde linee
La nuova avventura di Luca Banchi come CT della Nazionale italiana di basket comincia a Roma all’inizio della prossima settimana con un breve raduno di tre giorni da lunedì 20 a mercoledì 22 ottobre in attesa di fare davvero sul serio tra un mese in occasione del debutto ufficiale nelle qualificazioni per i Mondiali del 2027 a Tortona contro l’Islanda (27 novembre). Il coach dell’Italbasket ha convocato 15 atleti per il raduno capitolino, che terminerà il 22 ottobre al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano con uno scrimmage contro la Rsr Sebastiani Rieti, formazione che milita nel campionato di Serie A2. 🔗 Leggi su Oasport.it
