Basket Europe Cup | Sassari sfiora il colpaccio a Lisbona La Dinamo perde con lo Sporting

Serata d’esordio per la Dinamo Sassari in Europe Cup, con i sardi impegnati in Portogallo contro lo Sporting Lisbona nel primo match del gruppo G. Match che ha visto i sardi inseguire a lungo, sembrare sul punto di crollare, ma nella ripresa rimontare, volare, ma nel finale cedere di schianto e perdere 80-77. Avvio equilibrato a Lisbona, con le due formazioni che rispondono colpo su colpo ai canestri avversari ed è lo Sporting che da oltre l’arco cerca di fare male, ma Sassari resta in scia e si torna ad alternarsi in vantaggio. Se Sassari ha percentuali migliori dal campo, paga lo 04 da oltre l’arco, mentre lo Sporting Lisbona chiude il primo quarto con un 410 da tre e un vantaggio di 21-20. 🔗 Leggi su Oasport.it

