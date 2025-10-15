Basket Europe Cup | Reggio Emilia domina crolla ma poi vince ai supplementari a Digione
Serata d’esordio per l’Unahotels Reggio Emilia in Europe Cup, con gli emiliani impegnati in Francia contro lo JDA Digione nel primo match del gruppo J. E dopo un primo tempo di grande qualità, soprattutto da oltre l’arco, crolla Reggio Emilia nella ripresa, nel finale riesce a portare il match ai supplementari, dove alla fine si impone per 88-96. Parte bene Reggio Emilia, che trova subito tre triple con Barford, Woldetensae e Cheatham Jr per un primo allungo, subito rintuzzato però da Digione che a metà quarto insegue a un solo punto di distacco. Gli ospiti muovono il tabellino solo da oltre l’arco in questo primo quarto, fino al canestro di Caupain che vale il +6. 🔗 Leggi su Oasport.it
