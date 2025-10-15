Basket Europe Cup | Reggio Emilia domina crolla ma poi vince ai supplementari a Digione

Oasport.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata d’esordio per l’Unahotels Reggio Emilia in Europe Cup, con gli emiliani impegnati in Francia contro lo JDA Digione nel primo match del gruppo J. E dopo un primo tempo di grande qualità, soprattutto da oltre l’arco, crolla Reggio Emilia nella ripresa, nel finale riesce a portare il match ai supplementari, dove alla fine si impone per 88-96. Parte bene Reggio Emilia, che trova subito tre triple con Barford, Woldetensae e Cheatham Jr per un primo allungo, subito rintuzzato però da Digione che a metà quarto insegue a un solo punto di distacco. Gli ospiti muovono il tabellino solo da oltre l’arco in questo primo quarto, fino al canestro di Caupain che vale il +6. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket europe cup reggio emilia domina crolla ma poi vince ai supplementari a digione

© Oasport.it - Basket, Europe Cup: Reggio Emilia domina, crolla, ma poi vince ai supplementari a Digione

Contenuti che potrebbero interessarti

basket europe cup reggioBasket, Europe Cup: Reggio Emilia domina, crolla, ma poi vince ai supplementari a Digione - Serata d’esordio per l’Unahotels Reggio Emilia in Europe Cup, con gli emiliani impegnati in Francia contro lo JDA Digione nel primo match del gruppo J. oasport.it scrive

FIBA Europe Cup, JDA Dijon – UNA Hotels Reggio Emilia | La diretta del match - DIGIONE (Francia) – Inizia l’avventura in FIBA Europe Cup per la Pallacanestro Reggiana che questa sera alle 20 al Palais des Sport Jean- Lo riporta reggionline.com

Pallacanestro Reggiana in Francia per l’esordio in Fiba Europe Cup - REGGIO EMILIA – Tempo di coppa per la Pallacanestro Reggiana che domani, mercoledì, alle 20 giocherà la prima partita della girone J in Francia sul campo del Digione. Secondo reggionline.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Europe Cup Reggio