Basket coppe europee | una straordinaria Virtus piega il Monaco al PalaDozza

Bologna, 15 ottobre 2025 – La Virtus Bologna ritrova il calore del PalaDozza e anche la via del successo in Eurolega. Una vittoria di grande prestigio per i bianconeri che, dopo il Real Madrid all’esordio, hanno sconfitto 74-73 anche i vicecampioni d’Europa del Monaco. La straordinaria difesa del pitturato, che ha permesso di tenere il Monaco al 33% da due, e la grande intensità messa in campo per quasi tutti i 40’ sono state le chiavi di volta del successo dei bianconeri, i quali, oltre ad aver imbrigliato due avversari di tutto rispetto come Elie Okobo (7 punti) e l’ex Milano Mike James (10 punti ma con un insufficiente 111 dal campo), hanno vinyo la battaglia sotto i tabelloni 44-33, catturando ben 15 rimbalzi d’attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, coppe europee: una straordinaria Virtus piega il Monaco al PalaDozza

