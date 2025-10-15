Basket | Campobasso non fa sconti batte in trasferta il Castors Braine e vola in EuroCup femminile

Seconda vittoria nel girone A di EuroCup 2025-2026 per la Magnolia Campobasso. La Molisana di coach Mimmo Sabatelli disputa un altro match di altissimo profilo contro il Castors Braine, travolto per 46-72 con prove maiuscole di Reshanda Gray (doppia doppia con 12 punti e 11 rimbalzi), Anna Makurat (14) e Que Morrison (11), ma la nota di merito va anche a Sara Madera (9 e 7 rimbalzi). Se ci fossero dubbi sulle capacità di questa versione di Campobasso, a spazzarli subito via è l’accoppiata Gray-Madera: sono loro due le artefici del 4-8 che matura nei primi quattro minuti. Ulteriore spinta la danno Makurat e Giacchetti, tanto da portare la Magnolia sul +10 (4-14) su un campo per nulla facile e con una squadra dal passato anche legato all’Eurolega. 🔗 Leggi su Oasport.it

