Basket B femminile weekend perfetto per le due bolognesi La Bsl di Gori vince in trasferta Il Peperoncino travolge Ferrara
Weekend perfetto per le formazioni bolognesi di serie B femminile. Vince in trasferta la Bsl di Mattia Gori che continua a volare, si impone tra le mura della palestra Mascarino anche il Peperoncino che batte netto la Vis Rosa Ferrara. Partiamo dalla Bsl San Lazzaro che guidata dalla coppia Mosconi-D’Agnano passa 54-64 a Ravenna e fa due su due. Decisive Mosconi 24 punti e D’Agnano 17, ma ottime prove anche per Colli 9 e Villa 8. A segno anche Springer 4 e Campalastri 2, a referto infine Grandi, Marchetti, Baroncini, Ravaglia. Netto successo anche per il Peperoncino. Le ragazze di Gioele Naldi battono 87-43 Ferrara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
