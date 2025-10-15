Base di spaccio sigilli per 90 giorni al locale
Il questore di Genova ha disposto la sospensione per 90 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un locale sito in piazza Barabino, a Sampierdarena.Il provvedimento si è reso necessario in seguito alla recente indagine della polizia locale nei confronti della proprietaria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
