Barzaghi | L’addio di Gasperini all’Inter era stato amaro Voleva mettere Zanetti in questo ruolo con il senno di poi…

Inter News 24 Le parole di Matteo Barzaghi, noto giornalista, sull’esperienza di Gasperini sulla panchina dell’Inter. Tutti i dettagli in merito. Matteo Barzaghi su Sky Sport è tornato sull’esperienza di Gian Piero Gasperini all’ Inter prima della sfida contro la Roma. L’AVVENTURA DI GASPERINI ALL’INTER – «Se ne è parlato tanto di quella sua parentesi all’Inter, troppo poco era rimasto per giudicare il suo operato e anche lui la racconta un po’ con fastidio perché non ha avuto la chance di poter dimostrare. Io mi ricordo che quando fu esonerato, e aggiunto questo particolare, l’ultimo giorno uscì da Appiano amareggiato». 🔗 Leggi su Internews24.com

