Bartesaghi fa sorridere il Milan Ecco le sue pagelle | Si scatena alla distanza

Davide Bartesaghi, terzino del Milan, è sembrato tra i più pronti dell'intera Italia Under 21. Ecco le sue pagelle per la sfida contro l'Armenia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bartesaghi fa sorridere il Milan. Ecco le sue pagelle: “Si scatena alla distanza”

? SHOW MILAN U21! L'Italia batte l'Armenia 5-1 con i giovani rossoneri protagonisti. DOPPIETTA DI CAMARDA, uscito all'ora di gioco dopo aver indirizzato il match. #Camarda #Bartesaghi #Milan #ItaliaU21 - facebook.com Vai su Facebook

