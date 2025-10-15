Barcellona UFFICIALE il rinnovo di Frenkie de Jong I dettagli dell’affare

Calcionews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barcellona, ufficiale il rinnovo di Frenkie de Jong fino al 2029. La situazione attuale Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Frenkie de Jong fino al 2029. Il centrocampista olandese ha firmato il nuovo accordo nella sede del club, alla presenza del presidente Joan Laporta, di alcuni dirigenti del settore sportivo e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

barcellona ufficiale il rinnovo di frenkie de jong i dettagli dell8217affare

© Calcionews24.com - Barcellona, UFFICIALE il rinnovo di Frenkie de Jong. I dettagli dell’affare

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

barcellona ufficiale rinnovo frenkieBarcellona, rinnova de Jong - Il Barcellona ha ufficializzato il rinnovo di Frenkie de Jonk con la firma del contratto fino al 2029, esattamente dieci anni dopo il suo. Lo riporta europacalcio.it

barcellona ufficiale rinnovo frenkieBarcellona, de Jong ha rinnovato: domani la cerimonia della firma e l'annuncio ufficiale - La priorità di Hansi Flick nella pianificazione sportiva del Barcellona è mantenere gran parte dell’attuale rosa, e poco a poco ci. Segnala tuttomercatoweb.com

Szczesny prolunga il contratto con il Barcellona: i dettagli del rinnovo - Dopo aver annunciato il ritiro la scorsa estate, il portiere polacco ex di Roma e Juve ha poi accettato a ottobre l'offerta del ... Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Barcellona Ufficiale Rinnovo Frenkie