Barcellona ufficiale il rinnovo di De Jong | prolungamento fino al 2029
Barcellona, 15 ottobre 2025 – La storia d'amore tra Frenkie De Jong e il Barcellona prosegue. Il club blaugrana, infatti, ha annunciato il rinnovo del centrocampista fino al 30 giugno del 2029. L'olandese è ormai una colonna della squadra: arrivato in Spagna nell'estate del 2019, con i blaugrana ha collezionato 260 presenze, segnando 18 gol. Per lui, sei trofei con il Barcellona: due Coppe di Spagna (nel 2020-21 e nel 2024-25), due Supercoppe spagnole (2023 e 2025) e due campionati (2022-23 e 2024-25). Flick conta tantissimo sull'olandese, che insieme a Pedri e il faro del centrocampo e uno dei titolarissimi della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
