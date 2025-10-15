Barcellona sarà un Clasico senza Lewandowski
Barcellona, 15 ottobre 2025 – Ultime partite delle nazionali, ma la ripresa dei campionati è più vicina che mai. Dopo una settimana di pausa, quindi, si riaccenderanno le maggiori competizioni europee per un mese di ottobre infuocato. Tanti scontri decisivi e big match che ci accompagneranno fino alla prossima sosta, dopo il 9 novembre. Tra i campionati che riprenderanno c'è anche la Liga, che nelle prossime settimane si infiammerà per la partita delle partite, il “Clasico” tra il Barcellona di Flick e il Real Madrid di Xabi Alonso. In questo momento, i blancos sono in cima alla classifica con 21 punti conquistati in nove giornate grazie a sette vittorie e una sola sconfitta, nel derby di Madrid contro l'Atletico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Lewandowski, infortunio con la Polonia: salta il 'Clasico' Real Madrid-Barcellona #SkySport - X Vai su X
Emergenza Barcellona: un titolarissimo salta il Clasico con il Real! Ecco il comunicato - facebook.com Vai su Facebook
Barcellona, sarà un Clasico senza Lewandowski - Infortunio al bicipite femorale della gamba destra per l'attaccante nell'ultima gara della sua Polonia contro la Lituania: Lewandowski non sarà presente al “Clasico” contro il Real Madrid ... Si legge su sport.quotidiano.net
Clasico senza senso, triplo Mbappé non basta al Real: poker Barcellona e Liga a un passo! - Il Barcellona dimentica la delusione in Champions League vincendo il Clasico con il Real Madrid e mettendo una seria ipoteca sulla vittoria nella Liga. Secondo tuttosport.com
Clásico, la ribalta il Barcellona con Yamal e la doppietta di Raphinha: succede di tutto in 45' - Il Barcellona ribalta il risultato del Clásico in soli tre minuti di gioco: prima il gol di Yamal e poi la rete di Raphinha. Lo riporta gianlucadimarzio.com