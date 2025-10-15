Barcellona, 15 ottobre 2025 – Ultime partite delle nazionali, ma la ripresa dei campionati è più vicina che mai. Dopo una settimana di pausa, quindi, si riaccenderanno le maggiori competizioni europee per un mese di ottobre infuocato. Tanti scontri decisivi e big match che ci accompagneranno fino alla prossima sosta, dopo il 9 novembre. Tra i campionati che riprenderanno c'è anche la Liga, che nelle prossime settimane si infiammerà per la partita delle partite, il “Clasico” tra il Barcellona di Flick e il Real Madrid di Xabi Alonso. In questo momento, i blancos sono in cima alla classifica con 21 punti conquistati in nove giornate grazie a sette vittorie e una sola sconfitta, nel derby di Madrid contro l'Atletico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Barcellona, sarà un Clasico senza Lewandowski