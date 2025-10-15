Barbara mamma di 4 figli e camionista | Di giorno penso alla famiglia Ma la notte sono al volante del tir

Ferrara, 15 ottobre 2025 – Ha un bel sorriso dietro gli occhiali bordati di bianco e non si capisce perché, il cartello sul muso del tir, si fa chiamare ’Contessa acida’. “È per il carattere, ho un bel caratterino”, ammette, il marito accanto. “Lui non voleva che facessi la camionista, era preoccupato. Ma io avevo deciso, è la mia passione. Da oltre 20 anni guido questi giganti d’acciaio”, Barbara Strozzi, 53 anni, quattro figli, scende con un saltello agile, gli stivaletti di pelle, i leggings neri. La cabina la sua casa, la sedia come una poltrona dalla quale – là in alto – guarda la strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Barbara, mamma di 4 figli e camionista: “Di giorno penso alla famiglia. Ma la notte sono al volante del tir”

Leggi anche questi approfondimenti

Mamma Barbara ha preparato le Melanzane Ripiene qui in Toscana...siamo in ferie a Pietrasanta ...in questo Autunno che tantissimo d'estate...ci sono 24 gradi ...anche la Focaccia Pugliese e la Cicoria ripassata con Olive,Aglio e Olio extra vergine d'oliva. . Un - facebook.com Vai su Facebook

Sal Da Vinci, Flavia e mamma Barbara hanno cantato con il cuore #IoCantoFamily - X Vai su X

Vittorio Sgarbi, chi è la mamma di Evelina: Barbara Hary/ “Ha lasciato mia figlia un anno senza mantenimento” - Vittorio Sgarbi, chi è la mamma di Evelina: Barbara Hary/ “Ha lasciato mia figlia un anno senza mantenimento” Vittorio Sgarbi, la mamma di Evelina (Foto: Dentro la notizia) Barbara Hary difende la ... Si legge su ilsussidiario.net

Chi sono e cosa fanno i figli di Barbara d'Urso - Si chiamano Emanuele e Giammarco i figli che la conduttrice, oggi concorrente di Ballando con le stelle, ha avuto dall'ex marito Mauro Berardi ... Secondo today.it

Chi sono Giammauro ed Emanuele Bernardi, i figli di Barbara d’Urso: perché non ne parla mai (nemmeno a Ballando con le Stelle) - Giammauro ed Emanuele Berardi, chi sono i figli di Barbara d’Urso e perché non ne parla neppure a Ballando con le Stelle 2025. gay.it scrive