Barbara D’Urso e il suo ballerino Pasquale La Rocca hanno una storia? Scoppia il gossip assurdo!

A Ballando con le Stelle cresce l’ intesa tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Tra sguardi complici, voti altissimi e il gossip lanciato in diretta, la pista di Rai Uno si infiamma. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Barbara D’Urso sorride, ma dentro ha una grande rabbia: la confessione che lascia a bocca aperta È bastato un freestyle carico di energia e sensualità per far parlare tutti nello show del sabato sera di Rai Uno. Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno letteralmente incendiato la pista di Ballando con le Stelle, conquistando pubblico e giuria con un’ esibizione che ha messo in mostra una complicità sempre più evidente. 🔗 Leggi su Donnapop.it

