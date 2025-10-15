Barbara D’Urso e il suo ballerino Pasquale La Rocca hanno una storia? Scoppia il gossip assurdo!

Donnapop.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ballando con le Stelle cresce l’ intesa tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Tra sguardi complici, voti altissimi e il gossip lanciato in diretta, la pista di Rai Uno si infiamma. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Barbara D’Urso sorride, ma dentro ha una grande rabbia: la confessione che lascia a bocca aperta È bastato un freestyle carico di energia e sensualità per far parlare tutti nello show del sabato sera di Rai Uno. Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno letteralmente incendiato la pista di Ballando con le Stelle, conquistando pubblico e giuria con un’ esibizione che ha messo in mostra una complicità sempre più evidente. 🔗 Leggi su Donnapop.it

barbara d8217urso e il suo ballerino pasquale la rocca hanno una storia scoppia il gossip assurdo

© Donnapop.it - Barbara D’Urso e il suo ballerino Pasquale La Rocca hanno una storia? Scoppia il gossip assurdo!

Altri contenuti sullo stesso argomento

barbara d8217urso suo ballerinoBarbara D’Urso e il suo ballerino Pasquale La Rocca hanno una storia? Scoppia il gossip assurdo! - Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, intesa esplosiva: tra sguardi e gossip infuocati a Ballando con le Stelle. Da donnapop.it

Barbara D’Urso è la nuova regina della pista a “Ballando con le Stelle” - La conduttrice conquista la terza puntata dello show con un'esibizione libera ed emozionante insieme al ballerino professionista Pasquale La Rocca ... iodonna.it scrive

Barbara D’Urso parlerà dei suo figli a Ballando con le Stelle?/ Con Pasquale La Rocca per il podio - Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle dopo la polemica per la sua riservatezza: parlerà dei figli? Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Barbara D8217urso Suo Ballerino