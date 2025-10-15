Barbara D’Urso e Belen Rodriguez a Ballando con le stelle cala il gelo

Si torna a parlare di Barbara D’Urso e Belen Rodriguez: non è certo un mistero che tra le due (ex) primedonne della tv non sia mai scorso buon sangue, complici frecciatine e battute che le conduttrici si sono scambiate nel corso degli anni. E la seconda puntata di Ballando con le stelle non ha fatto altro che alimentare le voci sui rapporti tesi tra le due, che si sono incontrate dietro le quinte, quando la showgirl argentina è stata ospite nel dancing show di Milly Carlucci come ballerina per una notte. Barbara D’Urso e Belen Rodriguez, tensioni a Ballando con le stelle. Che i rapporti tra Barbara D’Urso e Belen Rodriguez non siano esattamente idilliaci non è certo un mistero. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Barbara D’Urso e Belen Rodriguez, a Ballando con le stelle “cala il gelo”

Approfondisci con queste news

Un uragano in bianco! Cosa ha indossato Barbara D'Urso per la sua esibizione a Ballando con le stelle - facebook.com Vai su Facebook

Il messaggio di Terzi, marito di Simona Ventura, sull'esibizione di Barbara a #BallandoConLeStelle ha creato malumori a Mediaset. Lo show di Milly non è amato da Mediaset, perché dà filo da torcere a #TuSiQueVales. E i rapporti tra D'Urso e Mediaset sono - X Vai su X

Belen e Barbara D'Urso, gelo nell'incontro a Ballando: «Neanche un saluto». Il precedente e il motivo dell'astio - Due settimane fa le due donne dello spettacolo si sono incrociate nel backstage di Ballando con le Stelle dove Barbara è scesa in pista ... Scrive leggo.it

Evoluzione della Relazione tra Belen Rodriguez e Barbara d'Urso: Storia di Rivalità e Riconciliazione - Un'analisi approfondita delle dinamiche e dei confronti tra Belen Rodriguez e Barbara d’Urso: tensioni, scontri e momenti di incontro significativi. Secondo notizie.it

Belen e Barbara d’Urso si incontrano dietro le quinte di Ballando/ Cosa è successo dopo anni di silenzio - Ballando con le Stelle, incontro ad alta tensione tra Barbara d’Urso e Belen Rodriguez: ecco cosa è successo davvero dietro le quinte della puntata. Da ilsussidiario.net