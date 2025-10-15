Barba svela | Io all’Inter? La verità è questa poteva succedere Su Acerbi vi dico questo
Inter News 24 Le parole di Federico Barba, difensore, su un aneddoto passato che riguarda un suo possibile trasferimento all’Inter. I dettagli. Il difensore Federico Barba ha svelato a La Gazzetta dello Sport un aneddoto sull’interesse di mercato passato dell’ Inter. ESPERIENZA ALL’EMPOLI – A Empoli ricordi splendidi: Maurizio Sarri mi ha cambiato la carriera. E lì ho conosciuto il mio grande amico Daniele Rugani: mi manca molto, vorrei passarci più tempo insieme. C’E’ STATO QUALCOSA CON INTER E NAPOLI? – Sì, qualcosa c’è stato. Ma le vie del mercato sono infinite. E alla fine ho scelto lo Stoccarda. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I segreti della Lady di ferro, 'ebbe due amanti'. Una biografia svela i presunti affair di Margaret Thatcher, leader del Partito conservatore e primo ministro del Regno Unito negli anni '80. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook