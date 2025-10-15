Bandecchi arruola Maria Rosaria Boccia per le regionali in Campania | l’imprenditrice prepara la sfida all’ex ministro Sangiuliano

Le strade di Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia potrebbero incrociarsi di nuovo. L’imprenditrice di Pompei, protagonista del caso che un anno fa ha portato alle dimissioni dell’ ex ministro della Cultura, correrà alle elezioni regionali in Campania con il movimento guidato da Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e figura controversa della politica italiana. Sulla sua strada potrebbe incrociare proprio Sangiuliano, che diversi giornali danno come possibile candidato per il centrodestra. Il «corteggiamento» di Bandecchi. Lo scorso 7 ottobre, il sindaco di Terni ha rivelato di aver chiesto a Boccia di candidarsi con Dimensione Bandecchi, dicendosi disposto anche a cederle la presidenza della lista. 🔗 Leggi su Open.online

