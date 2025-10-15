Banco Bpm slitta la nomina del nuovo ad di Anima Holding tra i candidati anche Saverio Perissinotto Eurizon; due giuristi per la lista del Cda

Saranno necessari dei tempi supplementari per trovare il nuovo ad di Anima Holding. La scelta è in capo alla controllante Banco.

Banco Bpm in luce, rumor opzione aggregazione con Credit Agricole Italia - In una giornata positiva per il settore bancario, si mette in luce Banco Bpm che è tra le migliori del FTSE MIB. Come scrive ilsole24ore.com

Crédit Agricole muove su Banco Bpm e nomina gli advisor per studiare la fusione. Dossier a Deutsche Bank e Rothschild - Crédit Agricole ha scelto Deutsche Bank e Rothschild come advisor per le trattative in corso con Banco Bpm. Si legge su milanofinanza.it

Banco Bpm, opzione francese torna in pista la fusione con Crédit Agricole Italia - Milano – La terza Ops del 2025, quella di Mps su Mediobanca, si sta per concludere con successo ma dietro le quinte il processo di consolidamento delle banche italiane non sembra giunto al termine. Si legge su repubblica.it