Bambina di 18 mesi in carcere con la madre per 3 giorni | Vanno trovate da subito alternative alla detenzione

Per 3 giorni, una bambina di 18 mesi è stata ospitata nel carcere femminile di Genova Pontedecimo insieme alla madre, posta in custodia cautelare. Le due sono poi state trasferite nell'Icam di Torino, struttura pensata apposta per le detenute madri. Per Susanna Marietti di Antigone "i bambini in carcere non possono avere gli stimoli necessari alla crescita", si dovrebbero scegliere delle alternative. 🔗 Leggi su Fanpage.it

