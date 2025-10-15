Ballando con le stelle Renato Zero ballerino per una notte
Renato Zero sarà ballerino per una notte nella quarta puntata di Ballando con le stelle: colpaccio di Milly Carlucci che deve recuperare agli ascolti tv. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A inizio settimana si riflette, si ride e ci si racconta: tra giudizi, emozioni e battute, le nostre stelle mostrano sempre un po’ più di sé. Ballando Segreto è su RaiPlay bit.ly/BallandoSegreto_3 #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook
Flavio Cobolli con Fabio Fognini a 'Ballando con le Stelle' - X Vai su X
Ballando con le Stelle: il ritorno di Renato Zero, ballerino per una notte - Il volto inconfondibile di Renato Zero campeggia in questi giorni sul promo di Canale 5 che annuncia la sua partecipazione ... Riporta notizie.it
Ballando con le Stelle, Renato Zero ballerino per una notte - Il cantautore ricoprirà il ruolo di ballerino per una notte. Come scrive novella2000.it
Ballando con le Stelle: colpaccio di Milly Carlucci, super ospite Renato Zero - Renato Zero celebra 75 anni di carriera con una performance a Ballando con le Stelle. Secondo comingsoon.it