Ballando con le stelle malumori dietro le quinte | Fognini e Magnini contro Barbara D’Urso

News tv. – C’era da aspettarselo: dopo la sua ultima esibizione sul palco di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso è tornata al centro del dibattito. Non solo per la coreografia con Pasquale La Rocca, che ha conquistato il pubblico e spaccato la giuria, ma anche per un video mostrato a La Volta Buona, dove emergono presunti malumori dietro le quinte del celebre dance show di Milly Carlucci. . Durante il talk condotto da Caterina Balivo, l’inviato Domenico Marocchi ha raccolto indiscrezioni piuttosto curiose sul clima che si respira nel backstage del programma. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, malumori dietro le quinte: Fognini e Magnini contro Barbara D’Urso

Scopri altri approfondimenti

Una clip mandata prima dell’esibizione di Barbara D’Urso ha acceso la tensione nello studio di “Ballando con le Stelle” Fognini e Magnini non hanno gradito quella che hanno interpretato come una “pausa strategica” per la conduttrice, e non hanno nascosto i - facebook.com Vai su Facebook

Flavio Cobolli con Fabio Fognini a 'Ballando con le Stelle' - X Vai su X

Tensioni tra i VIP a Ballando con le Stelle 2025: Scopri il Controverso Caso di Barbara d'Urso - Analisi delle Tensioni e Polemiche tra Celebrità a "Ballando con le Stelle" 2025: Un Approfondimento sulle Dinamiche di Conflitto e Scontro tra Personaggi Famosi. Segnala notizie.it

Ballando con le Stelle 2025, Barbara d’Urso: il commento di Giovanni Terzi infastidisce Mediaset, il retroscena - Il marito di Simona Ventura si schiera apertamente con Barbara d'Urso in gara a Ballando con le Stelle 2025, creando un certo imbarazzo in casa Mediaset. Segnala gay.it

Nervi tesi a Ballando con le stelle: due vip "non si sono rivolte la parola, neanche un saluto" - “Faccio il 22% anche senza i Rodriguez”, aveva ripetuto la presentatrice napoletana quando era ancora al timone delle sue ... Lo riporta today.it