Comingsoon.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara d'Urso ha deciso di replicare alle accuse che le hanno rivolto altri due concorrenti di Ballando con le Stelle. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Ballando con le Stelle: Magnini e Fognini contro Barbara d'Urso. La reazione della conduttrice

ballando stelle magnini fogniniTensione a Ballando con le Stelle, Fognini e Magnini attaccano Barbara D'Urso. Lei si difende: "Non hanno capito" - Malumori dietro le quinte del dancing show di Milly Carlucci: i due sportivi hanno accusato la conduttrice napoletana di favoritismo ... Si legge su corrieredellosport.it

ballando stelle magnini fognini“Ah ma allora lei si può anche riposare”: Fognini e Magnini accendono una polemicuzza con Barbara D’Urso, lei risponde così - Barbara D’Urso è favorita rispetto ad altri concorrenti di Ballando con Le Stelle? Segnala ilfattoquotidiano.it

ballando stelle magnini fogniniBarbara d’Urso replica alla polemica sollevata da Fabio Fognini e Filippo Magnini - Durante l’ultima puntata Ballando con le Stelle, Fabio Fognini e Filippo Magnini hanno sollevato una critica verso Barbara d’Urso, che nel backstage ha replicato. Scrive novella2000.it

