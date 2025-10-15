Ballando con le Stelle il famosissimo cantante scende in pista | il colpaccio di Milly Carlucci

Tvzap.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News Tv. Preparatevi a spalancare gli occhi e a sintonizzarvi su Rai 1: il prossimo sabato, la pista di Ballando con le Stelle si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico da sogno. L’icona senza tempo della musica italiana, è pronto a sorprendere tutti con la sua presenza da ballerino per una notte. Un evento che promette scintille, emozioni e, perché no, qualche passo di danza inaspettato! Leggi anche: “Sono io la trans.”. “Grande Fratello”, la concorrente confessa e restano tutti a bocca aperta Renato Zero infiamma il sabato sera: ospite bomba su Rai 1. La serata, come da tradizione, prenderà il via alle 21:30, subito dopo Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

ballando con le stelle il famosissimo cantante scende in pista il colpaccio di milly carlucci

© Tvzap.it - “Ballando con le Stelle”, il famosissimo cantante scende in pista: il colpaccio di Milly Carlucci

Argomenti simili trattati di recente

ballando stelle famosissimo cantanteColpaccio Milly! Storico cantante ospite a Ballando con le Stelle - Ballando con le Stelle: Renato Zero sarà il “ballerino per una notte” nella quarta puntata, ospite boom Renato ... Lo riporta blogtivvu.com

ballando stelle famosissimo cantanteRosa Chemical è fidanzato con Vera Gemma?/ Esplodono le voci sul flirt nato a Ballando con le stelle - Nuovo flirt per il cantante, c'è davvero una relazione nata dietro le quinte? Riporta ilsussidiario.net

ballando stelle famosissimo cantanteMarcella Bella, esordi, canzoni famose, marito, figli, dove vive, Fratelli d’Italia: tutto sulla celebre cantante e volto di Ballando con le Stelle - Marcella Bella è una protagonista di Ballando con le Stelle, ma nella sua vita c’è sempre stata la musica. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Famosissimo Cantante