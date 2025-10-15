Ballando con le stelle Giorgia Cardinaletti pronta a partecipare al talent show? Parla lei
Ospite a La Vita In Diretta, Giorgia Cardinaletti ha parlato della possibilità di vederla nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle: "Ci sono state delle riflessioni anche in passato". 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Leggi anche questi approfondimenti
A inizio settimana si riflette, si ride e ci si racconta: tra giudizi, emozioni e battute, le nostre stelle mostrano sempre un po’ più di sé. Ballando Segreto è su RaiPlay bit.ly/BallandoSegreto_3 #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook
Flavio Cobolli con Fabio Fognini a 'Ballando con le Stelle' - X Vai su X
Ballando con le stelle, Giorgia Cardinaletti pronta a partecipare al talent show? Parla lei - Ospite a La Vita In Diretta, Giorgia Cardinaletti ha parlato della possibilità di vederla nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle: "Ci sono state delle riflessioni anche in passato" ... Secondo comingsoon.it
Giorgia Cardinaletti, dal Tg1 a Ballando con le stelle (dopo Cremonini): il retroscena svelato a Matano - La giornalista e conduttrice del telegiornale ha confessato di avere ricevuto un’offerta per partecipare allo show di Milly Carlucci: cos’è successo ... Lo riporta libero.it
Dal TG1 a Ballando? Giorgia Cardinaletti non chiude la porta a Milly Carlucci” - E se nella prossima edizione di Ballando con le Stelle ci fosse anche Giorgia Cardinaletti? Scrive quilink.it