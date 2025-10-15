Ballando con le stelle | cos’è successo dietro le quinte tra Belen e Barbara d’Urso | VIDEO

Ildifforme.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aria tesa dietro le quinte di Ballando con le stelle dove, il 4 ottobre, erano presenti sia Belen sia Barbara d'Urso. Le due dal 2010 non si parlano più e pare che in questa occasione si siano evitate sebbene abbiano ballato a pochi metri di distanza L'articolo Ballando con le stelle: cos’è successo dietro le quinte tra Belen e Barbara d’Urso VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ballando con le stelle: cos’è successo dietro le quinte tra Belen e Barbara d’Urso | VIDEO

