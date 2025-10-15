BALLANDO CON LE STELLE | BELEN BARBARA D’URSO E QUEL GELO DIETRO LE QUINTE

Le ruggini tra Belen e Barbara d’Urso sono di lunga data. La showgirl e la conduttrice si sono ritrovate a Ballando con le Stelle. Cos’è realmente successo dietro le quinte? In un brevissimo video all’interno di Ballando Segreto, la striscia daytime trasmessa da RaiPlay, si vedono le due primedonne concentrate nel ripassare la coreografia, una accanto all’altro nel backstage dell’Auditorium Rai del Foro Italico. La Rodriguez pronunciò un sonoro “vaffa” all’indirizzo della d’Urso a Le Iene. Seguì, ma c’entravano i fratelli Jeremias e Cecilia che non andarono a Domenica Live, la frase della d’Urso: “Facciamo il 22% anche senza i fratelli Rodriguez”. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: BELEN, BARBARA D’URSO E QUEL GELO DIETRO LE QUINTE

