Balene finale col botto Fiction Rai da record | Ora speriamo di avere anche il secondo atto

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiusura col botto per " Balene – Amiche per sempre ", la fiction girata nelle Marche con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris. L’ultima delle otto puntate trasmesse su Rai1 è stata vista da ben 3.147.000 spettatori, pari al 20,2 per cento di share. Un eccellente ‘spot’ anche per il nostro territorio, visto che milioni di italiani hanno potuto ammirare i luoghi che hanno fatto da sfondo alle vicende narrate. Come il centro storico e il porto di Ancona, la strada panoramica del Conero, Portonovo, Osimo, Sirolo, Jesi e Falconara Marittima. E’ qui, e in altri luoghi della regione, che sono state effettuate le riprese da ottobre 2024 febbraio 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

balene finale col botto fiction rai da record ora speriamo di avere anche il secondo atto

© Ilrestodelcarlino.it - "Balene", finale col botto. Fiction Rai da record: "Ora speriamo di avere anche il secondo atto"

Leggi anche questi approfondimenti

balene finale botto fictionBalene chiude col botto: i numeri della fiction girata interamente nelle Marche - Le riprese, svoltesi da ottobre 2024 a febbraio 2025, hanno valorizzato comuni e luoghi simbolo della regione: il centro storico e il porto di Ancona, la strada panoramica del Conero, Portonovo, Osimo ... Da youtvrs.it

balene finale botto fictionBalene, la fiction di Rai 1 non convince pienamente: il gran finale con Pivetti e Signoris fa discutere e divide i fan - Il finale ambizioso della fiction Rai lascia il pubblico sospeso tra delusione e curiosità, aprendo la strada a una possibile seconda stagione: cos'è successo. Segnala libero.it

Balene 2 si farà? Cosa sappiamo sul futuro della fiction - I l romanzo da cui è tratta la fiction si chiude in modo piuttosto netto, ma ciò non esclude la possibilità di realizzare una stagione 2 per Balene. Segnala ciakgeneration.it

Cerca Video su questo argomento: Balene Finale Botto Fiction