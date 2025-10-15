Balene finale col botto Fiction Rai da record | Ora speriamo di avere anche il secondo atto

Chiusura col botto per " Balene – Amiche per sempre ", la fiction girata nelle Marche con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris. L’ultima delle otto puntate trasmesse su Rai1 è stata vista da ben 3.147.000 spettatori, pari al 20,2 per cento di share. Un eccellente ‘spot’ anche per il nostro territorio, visto che milioni di italiani hanno potuto ammirare i luoghi che hanno fatto da sfondo alle vicende narrate. Come il centro storico e il porto di Ancona, la strada panoramica del Conero, Portonovo, Osimo, Sirolo, Jesi e Falconara Marittima. E’ qui, e in altri luoghi della regione, che sono state effettuate le riprese da ottobre 2024 febbraio 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Balene", finale col botto. Fiction Rai da record: "Ora speriamo di avere anche il secondo atto"

