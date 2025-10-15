Bagni Lido domenica 19 ottobre camminata di beneficenza per le Cure Palliative

Domenica 19 ottobre si svolgerà la camminata di beneficenza dai Bagni Lido alla Terrazza Mascagni per la raccolta fondi da destinare alle Cure Palliative. L'evento, realizzato dallo stabilimento balneare in collaborazione con Ladies4Fit e Sons of the ocean, sarà dedicato quest'anno al ricordo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

