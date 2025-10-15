Bagheria dal primo dicembre sull' autostrada Palermo-Catania si tornerà a transitare su entrambe le corsie

Dal primo dicembre, sull'autostrada A19 Palermo-Catania, tra Bagheria e Casteldaccia, si tornerà a transitare su entrambe le corsie. I lavori, avviati lo scorso 30 settembre, sono “pienamente a regime” e “nei prossimi giorni verranno installate le barriere di sicurezza”. Lo rende noto l'Anas, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it