Bagheria dal primo dicembre sull' autostrada Palermo-Catania si tornerà a transitare su entrambe le corsie
Dal primo dicembre, sull'autostrada A19 Palermo-Catania, tra Bagheria e Casteldaccia, si tornerà a transitare su entrambe le corsie. I lavori, avviati lo scorso 30 settembre, sono “pienamente a regime” e “nei prossimi giorni verranno installate le barriere di sicurezza”. Lo rende noto l'Anas, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
