La Commissione Trasporti del Parlamento Europeo ha dato il via libera a una serie di nuove norme destinate a rafforzare in modo significativo i diritti dei passeggeri aerei, respingendo le posizioni più morbide del Consiglio e ponendo le basi per un negoziato che promette di essere serrato. Con 34 voti favorevoli e due astensioni, la Commissione ha adottato le sue linee guida negoziali sulle modifiche ai diritti dei passeggeri aerei nell’Unione europea: gli eurodeputati mirano a garantire così che i passeggeri siano tutelati in caso di negato imbarco o di cancellazione o ritardo del volo. Al centro della contesa, la revisione del Regolamento 261 del 2004, un documento in vigore da oltre vent’anni e fermo a quella che era la situazione del comparto areo dell’epoca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bagaglio a mano gratis, fino a 600 euro di indennizzo per i voli in ritardo e niente costi extra per sedersi vicino ai figli: cosa cambia per gli aerei in Europa