Baby Bandito 2 | torna la serie ispirata alla clamorosa rapina del 2014 in Cile ecco quando

Today.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima stagione è stata un piccolo caso e, alla sua uscita, ha conquistato il primo posto nelle serie non in lingua inglese più viste su Netflix. Adesso una delle produzioni cilene più esplosive degli ultimi anni torna su Netflix: parliamo di "Baby Bandito", pronta a irrompere con la seconda. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Baby Bandito 2 Torna